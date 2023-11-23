Стилист Лисовец рассказал об актуальных тенденциях в стрижках

О моде на небрежные прически заявил в новой статье на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. По его словам, часто людям не хватает легкости в образе и достичь ее можно с помощью стрижки и укладки.

«Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились на встречу своим приключениям», — посоветовал модный эксперт.

Лисовец отметил, что в число трендов вошли челки. Он порекомендовал экспериментировать с ее видами.

Мужчин стилист призвал больше не брить виски, а носить такие стрижки, «будто последний раз они посещали своего мастера еще до локдауна».

Ранее Лисовец призвал россиянок носить большие сумки.