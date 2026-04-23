Суд взыскал почти 900 тысяч рублей с руководителя клуба фанатов Блиновской

Столичный Арбитражный суд по заявлению финуправляющего блогерши Елены Блиновской взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой. Она руководила клубом фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club, передает РИА Новости.

Как отмечается, представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной рассказал в суде, что средства были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой. Она и возглавляла компанию «Вега». Эта фирма, как утверждается, входила в схему дробления бизнеса Блиновской и занималась организацией трансформационной игры. Финуправляющий считает, что эти переводы нанесли ущерб кредиторам.

При этом представитель Жуйковой возразил, что компания занималась продажей и организацией трансформационной игры. Все платежи Блиновской в адрес Юлии Жуйковой якобы связаны с работой клуба.

Он также подчеркнул, что это разные направления деятельности и клуб не имеет отношения к «Веге». По его словам, клуб занимался организацией встреч бывших участниц марафонов в разных городах. Средства Жуйкова якобы тратила на эти мероприятия, например, на аренду площадок.

Ранее [сообщалось](https://moslenta.ru/lyudi/svetskaya-khronika/kvartiru-detei-korolevy-marafonov-eleny-blinovskoi-prodadut-za-dolgi-materi.htm, что квартира, подаренная детям Елены Блиновской ее отцом Олегом Останиным, оказалась под угрозой из-за долгов предпринимательницы. Как сообщалось еще в мае прошлого года, жилье в Москве планируют изъять и выставить на торги в рамках дела о банкротстве «королевы марафонов».