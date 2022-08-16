Судмедэксперт раскрыл подробности обучения своей профессии в медвузах

Подробности обучения своей профессии в медвузах раскрыл «Мосленте» судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун

«Студента-первокурсника никогда не поведут на настоящее судебно-медицинское вскрытие. Занятия по анатомии, начинающиеся с первого курса, проводятся в лучшем случае на анатомических препаратах, которым уже очень много лет. Поверьте, они не похожи на части тела недавно умершего человека», — сказал Решетун.

По словам судмедэксперта, медики никаких психотравм обычно не получают, потому что давно знают, что это такое, что они увидят и как себя вести. Студенты патанатомии или судебной медицины попадают на настоящее вскрытие к пятому или шестому курсу, когда у них уже сформировано медицинское мышление и медицинский подход к вещам, уточнил собеседник «Мосленты».

Ранее судмедэксперт раскрыл правду о «легких курильщика». Он рассказал, что может по внешнему виду выявить характерные для курения, алкоголизма или наркомании признаки