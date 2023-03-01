48-летняя Судзиловская опубликовала фото в бикини

Фотографию в бикини опубликовала в личном Telegram-канале 48-летняя актриса Олеся Судзиловская.

«Всем доброго вечера! Тепла, добра, покоя!» — обратилась к подписчикам звезда фильмов «Интимные места» и «О чем молчат девушки», а также сериалов «Дом с лилиями» и «Личные обстоятельства».

Юзеры дружно восхитились увиденным. «Как приятно среди нашего белого снега видеть счастливо загорающих у моря», «Красивая, отдохнувшая, в своей морской стихии», «Купальник классный!», «Олеся, вы очень красивая женщина. У вас обворожительная улыбка. Вы нежная, восхитительная, женственная. В вас море обаяния», — написали фолловеры Судзиловской.

Актриса с семьей отдыхает в Таиланде и регулярно делится с поклонниками кадрами оттуда.

Ранее фигуру в бикини показала певица Нюша. Артистка опубликовала видеозапись, на которой танцует под собственную песню.