Раскрыта сумма недельного заработка 11-летней дочери Джигана

Сумму недельного заработка 11-летней дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариелы раскрыл KP.RU. По данным издания, девочка получает 15-18 тысяч рублей на продаже бьюти-боксов.

«Я собираю в наборы косметику, всякие милые штучки и продаю. Покупают их друзья и знакомые», — цитирует KP.RU Ариелу.

Старшая дочь рэпера и блогера также записывает ролики на тему красоты для YouTube-канала SamKids. В одном из них она показала свою коллекцию косметики с продуктами от люксовых марок Dior и Clarins.

Ранее Самойлова объяснила, почему дочери Ариела, Лея и Майя носят ее фамилию. Она сообщила, что девочкам ее фамилию записали «на автомате», но ее младший сын Давид носит фамилию мужа.