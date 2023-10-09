Супруг звезды «Ворониных» попал в больницу после необычного свидания

В больницу попал после «свидания» в стоматологии танцор Андрей Карпов. Об этом сообщила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) его жена, звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова.

«Понедельник — день тяжелый. Начался он рано, когда Андрей грохнулся в обморок по пути в туалет. Помчали в больницу зашивать его подбородок», — рассказала она.