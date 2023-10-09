Супруг звезды «Ворониных» попал в больницу после необычного свидания
Танцор Андрей Карпов попал в больницу после свидания с женой в стоматологии.
В больницу попал после «свидания» в стоматологии танцор Андрей Карпов. Об этом сообщила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) его жена, звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова.
«Понедельник — день тяжелый. Начался он рано, когда Андрей грохнулся в обморок по пути в туалет. Помчали в больницу зашивать его подбородок», — рассказала она.
Волкова объяснила, что они с Карповым решили устраивать романтические свидания по воскресеньям. В этот раз она пригласила мужа в стоматологическую клинику, где ему «сделали чекап всех зубов и удалили зуб мудрости, который давно был в плане лечения».
«Удаление было вечером, а зуб оказал нехилое сопротивление. Наркоз мужественно держался, поэтому по приезде домой Андрюха сразу же лег. А когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов», — объяснила актриса.
Ранее Волкова показала фотографии в купальнике у бассейна.