Супруга Константина Ивлева показала фото до знакомства с мужем
Фото до знакомства с мужем показала супруга известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия. Снимки стали частью видеоролика, опубликованного в истории на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Видеоролик начинается с современного постановочного снимка пары. Партнеры одеты в черное: на Константине смокинг, а на Валерии — черное длинное платье с разрезом на бедре. «Муж спрашивает: "Почему мы не встретились раньше?"» — подписала фото блогерша. Следом опубликованы две откровенно неудачные, датированные 2015 годом фотографии будущих супругов.
Фото: Скриншот: @valeriya__ivleva
В одном из постов Валерия поблагодарила себя молодую за преодоление всех сложностей на пути к жизни своей мечты. «Спасибо той Лере, которая никогда не сдавалась, а шла только вперед: поборола онкологию, взяла себя в руки и начала новую жизнь, стала осознанно и правильно питаться, заниматься спортом, работать над своим мышлением и страхами», — написала Ивлева.
Ранее Константин Ивлев раскрыл свое отношение к откровенным фото жены в соцсетях. Он признался, что они тешат его самолюбие.