Супруга Константина Ивлева показала фото до знакомства с мужем

Фото до знакомства с мужем показала супруга известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия. Снимки стали частью видеоролика, опубликованного в истории на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Видеоролик начинается с современного постановочного снимка пары. Партнеры одеты в черное: на Константине смокинг, а на Валерии — черное длинное платье с разрезом на бедре. «Муж спрашивает: "Почему мы не встретились раньше?"» — подписала фото блогерша. Следом опубликованы две откровенно неудачные, датированные 2015 годом фотографии будущих супругов.