У Светланы Светличной в психиатрическом стационаре диагностировали пневмонию

83-летняя актриса Светлана Светличная заболела пневмонией, сообщает Telegram-канал SHOT. Звезда проходит лечение воспаления легких в психиатрическом стационаре Гиляровского в Москве, где находится последний год.

Актриса пожаловалась на боли в груди, рентген выявил воспаление с правой стороны. Состояние Светличной стабильно, болезнь проходит не в тяжелой форме.

Невестка Светличной Мария Ивашева в беседе с SHOT подтвердила, что актриса чувствует себя хорошо. Ивашева добавила, что ее свекровь содержится в психиатрической клинике добровольно.

Ранее на слухи о своей госпитализации из-за рака отреагировал телеведущий Николай Дроздов. Он сообщил, что находится дома и у него нет онкологического заболевания.