У Светланы Светличной в психиатрическом стационаре диагностировали пневмонию
Актриса Светличная заболела пневмонией в психиатрической клинике в Москве.
83-летняя актриса Светлана Светличная заболела пневмонией, сообщает Telegram-канал SHOT. Звезда проходит лечение воспаления легких в психиатрическом стационаре Гиляровского в Москве, где находится последний год.
Актриса пожаловалась на боли в груди, рентген выявил воспаление с правой стороны. Состояние Светличной стабильно, болезнь проходит не в тяжелой форме.
Невестка Светличной Мария Ивашева в беседе с SHOT подтвердила, что актриса чувствует себя хорошо. Ивашева добавила, что ее свекровь содержится в психиатрической клинике добровольно.
Ранее на слухи о своей госпитализации из-за рака отреагировал телеведущий Николай Дроздов. Он сообщил, что находится дома и у него нет онкологического заболевания.