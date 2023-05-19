Лидер группы «Руки Вверх!» стал свидетелем избиения своей дочери

Лидер музыкальной группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков в беседе с «Мослентой» рассказал, как стал свидетелем избиения своей дочери на съемках сериала.

Артист рассказал, что сейчас выступает в качестве кинопродюсера сериала «Плакса», главную роль в котором играет его дочь Ника Жукова. Фильм рассказывает историю девочки, которая столкнулась с травлей в школе.

По сценарию, в одной из сцен девочку избивают подростки. Жуков признался, что смотреть на это ему было невыносимо тяжело.

Ранее дочь певицы Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью.