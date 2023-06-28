60-летняя Алена Свиридова показала фото в купальнике

Свои правила ухода за кожей раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) проводящая лето на даче в Крыму 60-летняя певица Алена Свиридова.

Артистка рассказала, что основная ее одежда сейчас — купальник, но, вопреки расхожему мнению, она не жарится на солнце. По словам певицы, она совершает заплывы ежедневно, но строго до завтрака.

«В 10:00 я уже под навесом. Кожа дышит. Морской воздух. Даже утром я использую солнцезащитные средства. На лицо всегда после умывания наношу крем с SPF 30 или SPF 50. После купания в морской воде обливаюсь пресной холодной из родника, он у нас прямо на причале. И все тело щедро намазываю кокосовым маслом. В результате лицо у меня все равно загорает, но ровно, без красного носа. Кожа от кокосового масла становится просто атласной, вообще не сухой», — рассказала Свиридова.