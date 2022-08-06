Известная актриса решила заняться сводничеством

Сводничеством решила заняться известная московская актриса Анна Старшенбаум. Об отборе кандидатур для «первого потока» она сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Первый поток будет пробный и абсолютно бесплатный. А отбор я обещаю устроить самых жестких правил. Для самых симпатичных и умных мальчиков и девочек от 30 до 45 лет для начала», — написала Старшенбаум.

Актриса предложила подписчикам создать группу для знакомств в одной из соцсетей и поинтересовалась, насколько это будет им интересно. Фолловеры звезды отреагировали на новость положительно, оставив в комментариях множество заявок на участие.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером роста трафика на сайтах знакомств, в два раза опередив среднероссийский показатель посещений.