Терапевт раскрыла полезное для эрекции свойство свеклы

Неочевидные полезные свойства свеклы раскрыла в интервью «Газете.Ru» диетолог и терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, растительные пигменты беталаины в корнеплоде способствуют выделению монооксида азота.

«Важную роль монооксид азота играет в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин», — рассказала Лушникова. Врач предупредила, что недостаток этого элемента пагубно сказывается на интимных функциях мужчины.

Однако эксперт советует не надеяться только на свеклу, а следить за здоровьем. По ее словам, на ослабление эрекции влияют многие факторы, в том числе гормональные нарушения, стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, инфекции.

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