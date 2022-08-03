Священник предложил считать декретный отпуск работой

Считать декретный отпуск работой призвал в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин. Причиной он назвал ежедневное перенапряжение и высокой риск нервного истощения от занятости в режиме 24/7.

«Декрет должен быть признан работой, быть оплачиваемым и идти в трудовой стаж. Сперва ты выгораешь, а потом работаешь на износ: "Мне тяжело, но делаю все через силу". Потом ухудшается аппетит, сон, усиливается тревожность вплоть до желания забиться в угол, где тебя никто не найдет. В последнем случае это уже истощение и грань, за которую лучше не переступать, если не хочешь оказаться в больнице», — написал священник.

Бабкин рекомендовал молодым родителям «брать паузы и пополнять ваши душевные сосуды», не бояться просить помощи у близких и не гнаться за идеальными образами, а просто быть хорошими мамами, душевно здоровыми и не травмирующими себя и ребенка срывами.

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