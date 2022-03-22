Известный священник призвал коллег заниматься своим делом

Православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский в Telegram-канале призвал коллег заниматься своим делом.

«Почему никто не возмущается тому, что терапевт, просматривая наши анализы крови, не начинает выкрикивать патриотических лозунгов? Наоборот, все будут только рады тому, что врач занимается своим делом», — прокомментировал настоятель свою позицию в отношении политических высказывай.

При этом он отметил, что некоторые люди требуют от священников прямой позиции по тому или иному вопросу политики, что, по словам Островского, противоречит основной деятельности священнослужителей и превышает их полномочия.

В своем высказывание настоятель также привел цитату святого Апостола Павла, который писал: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!». Если священник не благовествует — это плохо, объяснил Островский.

«Но еще хуже, когда священник вместо благовестия впаривает людям какую-то временную ориентировку, не ведущую человека ко Христу, а только ввергающую его в суету, тревоги и ненависть. Уж лучше бы тогда он просто молчал», — заключил священнослужитель в своем блоге.

Ранее Островский канале высказал свое мнение по поводу супружеской измены, назвав ее причиной духовной смерти.