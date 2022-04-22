Московский священник раскрыл способ домашнего освящения пасхального кулича

Способ освящения пасхального кулича в домашних условиях раскрыл в своем Telegram-канале московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Если вы не сможете сходить в храм из-за болезни или по иным уважительным причинам, прочтите молитву о благословении пасхальных снедей дома», — написал Бабкин. Он порекомендовал взять благословение у своего духовника или приходского священника.

Блогер привел и более подробное описание процесса освящения кулича дома. По его словам, сначала нужно трижды сказать или пропеть «Христос Воскресе», а затем прочитать упомянутую молитву. Ее текст нетрудно найти в интернете. Следом, окропляя кулич святой водой, нужно произнести: «Благословляется пища сия окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

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