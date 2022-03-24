Московский священник-блогер призвал россиян перестать жалеть себя едой

Московский священник-блогер Николай Бабкин в личном Telegram-канале призвал россиян перестать жалеть себя едой.

Рассуждения Бабкина основаны на личной истории. Однажды он травмировал ногу и из-за невозможности активно двигаться сильно набрал в весе. Потом священник начал ходить в спортзал и мало есть. Ему удалось сбросить около 50 килограммов, но вскоре они вернулись. Затем он познакомился с грамотным инструктором, который помог понять главное: худеть важно без рисков для здоровья. «С той поры я против агрессивных диет и голоданий, обещающих быстрые результаты. Это зло», — подчеркнул он.

Бабкин отметил, что многие люди, мечтая похудеть к лету, изнуряют себя спортивными занятиями и считают калории. Они не задумываются, насколько опасные последствия это может иметь. «С гормонами шутки плохи. Через какое-то время организм начнет накапливать про запас каждое яблочко, включив компенсаторный механизм. Могут возникнуть проблемы с эндокринной системой, и в конечном итоге человек превратится в анорексичную вредину», — написал блогер.

«Хорошая фигура — в голове. Вместо диет надо сперва разобраться со своими тараканами, из-за которых переедаешь, и в конце концов перестать жалеть себя едой», — резюмировал Бабкин, добавив, что чаще всего человеку мешают неуверенность, страх и ненависть к себе.

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