Священник назвал опасные последствия отсутствия близости в семье

Опасные последствия отсутствия близости в семье назвал в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.

«Нас не готовят к семейной жизни, да и на саму жизнь остается очень мало времени. Многие пытаются успеть "пожить" поздней ночью в сериалах, соцсетях или просто играя в телефоне. Свободное время не хочется тратить на семью и детей. Кажется, что это скучно и выматывает. Люди устают от людей и даже от членов семьи, запираясь изнутри», — написал священник.

По словам Бабкина, человек лишает себя радости и тепла, закрываясь от семьи, и теряет ее. Между близкими образуется стеклянная стена и они могут годами жить под одной крышей, оставаясь друг другу чужими. Священнослужитель отметил, что рано или поздно отсутствие доверия и близости между родными скажется на их отношениях. «Одни спиваются, другие — разводятся, а кто-то просто считает жизнь без доверия, близости нормой и всю жизнь будет делать вид, что все хорошо. У детей появляются травмы и обиды», — уточнил священник.

Ранее священник объяснил повторы негативных родовых сценариев. Речь шла об убежденности человека в неизбежности повтора судьбы разведенных родителей.