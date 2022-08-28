Доктор Долгов сообщил о связи лишнего веса и умственных способностей человека

О связи лишнего веса и умственных способностей человека сообщил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Обычно, когда говорят об опасностях лишнего веса и ожирения, имеют в виду высокий риск различного рода тяжелой соматической (телесной) патологии. Но избыток жировой ткани отрицательно влияет и на когнитивные способности», — заявил доктор.

По его словам, есть множество научных работ, доказывающих более высокий риск развития деменции и снижения умственных способностей у лиц с ожирением и избыточным весом, однако лишь недавно стало известно о том, как это происходит на клеточном уровне.

«Оказывается, при избыточном весе иммунные клетки мозга лишают нейроны возможности сформировать новые нейронные цепочки. А на их формировании основаны механизмы мышления, в том числе, долговременной памяти», — объяснил психолог.

Ранее Долгов дал рекомендации по разговору с ребенком о лишнем весе. Он посоветовал не зацикливаться на темах физической формы и ЗОЖа.