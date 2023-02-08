Стоматолог развеял связанные с имплантами страхи россиян

Минко подчеркнул, что технологии развиваются стремительно, и, хотя сам подход к восстановлению зубов при помощи имплантов очень молод, многие методы уже ушли в прошлое навсегда.

«Сегодня точность установки имплантов очень высока. В этом врачу помогают цифровые технологии», — пояснил стоматолог. Они, по его словам, позволяют устанавливать имплант точно и в идеальной позиции. Процедура установки занимает около 15 минут.

При установке импланта сегодня врач может сделать минимальный, очень деликатный прокол, что менее травматично и психологически комфортнее для пациента, продолжил эксперт. Ткани после такого прокола восстанавливаются быстрее, что оказывает минимальное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние клиента.

«Бывают сложные случаи, но и с ними сегодня стоматологи эффективно справляются. Например, когда объем костной ткани минимальный, можно установить имплант без использования дополнительных костных материалов и обойтись без костной пластики. Или же можно установить имплант под определенным углом, чтобы обойти гайморову пазуху», — рассказал стоматолог.

Хороший врач всегда подберет для пациента оптимальный план лечения и сделает так, чтобы все риски были сведены к нулю, а эффективность процедуры была очень высокой, подчеркнул Минко.

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