Стоматолог развеял связанные с имплантами страхи россиян
Главные страхи россиян, связанные с имплантацией зубов, развеял в беседе с «Мослентой» стоматолог-хирург, ортопед, обладатель двух патентов на изобретения в области стоматологии, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.
«Очень часто пациенты приходят к нам с различными опасениями — что будет больно и буквально "все будет залито кровью", что придется много раз приходить в клинику и постоянно отпрашиваться с работы, что импланты не приживутся и негативно подействуют на окружающие ткани. Все эти страхи сегодня абсолютно беспочвенны», — заявил специалист.
Вячеслав Минко
Минко подчеркнул, что технологии развиваются стремительно, и, хотя сам подход к восстановлению зубов при помощи имплантов очень молод, многие методы уже ушли в прошлое навсегда.
«Сегодня точность установки имплантов очень высока. В этом врачу помогают цифровые технологии», — пояснил стоматолог. Они, по его словам, позволяют устанавливать имплант точно и в идеальной позиции. Процедура установки занимает около 15 минут.
При установке импланта сегодня врач может сделать минимальный, очень деликатный прокол, что менее травматично и психологически комфортнее для пациента, продолжил эксперт. Ткани после такого прокола восстанавливаются быстрее, что оказывает минимальное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние клиента.
«Бывают сложные случаи, но и с ними сегодня стоматологи эффективно справляются. Например, когда объем костной ткани минимальный, можно установить имплант без использования дополнительных костных материалов и обойтись без костной пластики. Или же можно установить имплант под определенным углом, чтобы обойти гайморову пазуху», — рассказал стоматолог.
Хороший врач всегда подберет для пациента оптимальный план лечения и сделает так, чтобы все риски были сведены к нулю, а эффективность процедуры была очень высокой, подчеркнул Минко.
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