Роза Сябитова объяснила важность своей профессии

Важность своей профессии с древних времен объяснила в личном Telegram-канале знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова. По ее словам, найти хорошую сваху было сложно всегда.

«Хлеб-соль принимаем, а сваху в красный угол сажаем. И вот почему! Без нее не обходились: смотрины невесты; жениховы смотрины, где представлялось все движимое и недвижимое имущество; сговор родителей», — рассказала Сябитова.

Не было знающей все обычаи свахе цены и в свадебный день, продолжила телеведущая. «Сваха первая встречала у церкви, обсыпая молодых деньгами и зерном, устраивала свадебный пир с разными забавами, ломала свадебный каравай над головами молодых, чтобы богатство притянуть, организовывала перевоз приданого молодой жены в дом мужа, чтобы ничего не забыть», — уточнила она.

Более того, именно свахе надо было заранее научить всех, как себя вести, направить, подсказать, помочь, отметила Сябитова. «Вот такое наследство перешло ко мне с далеких времен. И я счастлива этим заниматься», — заявила она.

Ранее знаменитая телесваха призвала женщин не скрывать свой истинный возраст. «Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется», — заявила она.