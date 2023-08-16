Сын прототипа Штирлица поделился воспоминаниями об отце

Воспоминаниями о советском разведчике Овидии Горчакове, ставшем прототипом известного литературного персонажа Штирлица, поделился с «Мослентой» его сын Василий Горчаков. Он рассказал, что его отец близко дружил с Юлианом Семеновым — автором романа «Семнадцать мгновений весны» о разведчике Макс Отто фон Штирлице.

По словам собеседника «Мосленты», Горчаков был суровым человеком, но они хорошо ладили. Известный советский разведчик родился в семье консула и вырос в Америке и Англии. Он свободно говорил по-английски, немного знал немецкий, польский и французский языки.

«Отец не хотел, чтобы я служил в армии и связывал свою жизнь с силовыми структурами. Несмотря на это, я поступил в Институт военных переводчиков», — отметил Василий.

Памятник Штирлицу открылся в Москве в 2022 году. Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен появился на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в районе Ясенево.