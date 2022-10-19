Сыну Сергея Доренко отказали в месте на кладбище рядом с отцом

Савеловский районный суд отказал в праве на захоронение рядом с журналистом Сергеем Доренко его сыну Прохору. Информация по исковому делу опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ответчиками по делу выступили ГБУ «Ритуал» и вдова Доренко Юлия. Во вторник, 18 октября, было вынесено решение отказать Доренко-младшему в удовлетворении иска.

Ранее стало известно, что сын журналиста от первого брака подал в суд на вдову отца. По данным СМИ, он планировал лишить Юлию прав на ответственное хранение могилы Доренко на Троекуровском кладбище. После передачи прав другие члены семьи получили бы право быть захороненными рядом с журналистом.