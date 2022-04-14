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Сын Владимира Жириновского выступил с речью на поминках отца

Сын Владимира Жириновского выступил с речью на поминках отца
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На Новодевичьем кладбище прошли заупокойный молебен и гражданская панихида по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, передает MK.RU. Поминки состоялись на девятый день после смерти политика.

Почтить память Жириновского собралось около сотни человек. Выступили родственники, друзья и соратники усопшего. Сын политика Игорь Лебедев высказался про отца. «Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит. Верю, что на небесах он всегда будет с нами», — заявил он. Коллега Жириновского по парламенту, знавший его более 30 лет, в своей речи отметил, что лидер ЛДПР «стоял у истоков парламентаризма в современной России».

Ранее в сети появился снимок, сделанный на могиле Жириновского. На нем видно, что на месте захоронения лежит множество погребальных венков, а также алых и белых цветов. Политик скончался в среду, 6 апреля, после осложненного течения коронавируса.

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