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12:54, 16 февраля 2023
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Сын Жириновского подрался в ресторане и ударил полицейского в Москве

Сын Жириновского подрался в ресторане и ударил полицейского в Москве
Кадр: Telegram -канал Shot

Внебрачный сын политического деятеля Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подрался в московском ресторане и напал на полицейского, передает Telegram-канал SHOT. По данным источника, сын политика устроил скандал в заведении на Лубянке и несколько раз толкнул менеджера.

Эйдельштейн отдыхал в ресторане с друзьями, и в какой-то момент к их компании подсел мужчина из-за соседнего столика. После этого сын Жириновского начал ругаться матом и устроил дебош.

Очевидцы сообщили о происходящем в полицию. Эйдельштейна доставили в отделение, где он начал оскорблять правоохранителей, а затем ударил одного из них кулаком в грудь. Пострадавший обратился в медучреждение с ушибом в области правой ключицы.

По факту инцидента проводится проверка. Сыну политика грозит уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда столицы сообщило, что Эйдельштейна арестовали на 15 суток. «Эйдельштейн признан виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ», — отметили в суде.

Ранее блогер Кирилл Зырянов из подмосковного Одинцова устроил дебош в тайском отеле. По данным СМИ, Зырянов напал на сотрудника гостиницы и избил местную жительницу.

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