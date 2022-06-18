Внебрачный сын Жириновского вспомнил о последних днях жизни отца

Внебрачный сын умершего политика Владимира Жириновского, Олег Эйдельштейн, вспомнил о последних днях жизни своего отца. В эфире программы «Малахов. Исповедь детей Жириновского» он подчеркнул: родитель прекрасно понимал, что ему осталось недолго.

Перед смертью Жириновский хотел показать своим внебрачным детям — Олегу Эйдельштейну и Анастасии Петровой, которые были с ним до последнего, как он их любит и ценит. «Я для вас живу», — сказал политик во время одного из последних разговоров с ними. Со слезами на глазах Эйдельштейн вспомнил, как отец целовал ему руки.

«40 шприцов ему вкалывали. Легких очень быстро не стало. Последние два дня перед смертью у него стали темнеть ноги. Я понял, что ткань начала отмирать — это с ног начинается. А сердце билось до последнего», — рассказал внебрачный сын Жириновского.

На шоу Эйдельштейн принес с собой и показал маленькую подушку, на которой политик лежал в момент смерти, а также вязаные носки, которые его отец носил в последние дни, так как у него сильно мерзли ноги.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Церемония прощания проходила в колонном зале Дома Союзов, отпевание проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.