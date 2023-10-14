Роспотребнадзор дал советы по выбору сыра с плесенью

Советы по выбору сыра с плесенью были опубликованы в Telegram-канале Роспотребнадзора.

До совершения покупки в магазине эксперты призвали не только ознакомиться со сроком годности продукта, но и изучить состояние его упаковки: она должна быть целой, без повреждений. «Следует учесть, что плесень — это гриб, поэтому существует вероятность заражения грибковыми инфекциями, если упаковка сыра была нарушена или истек срок годности», — говорится в сообщении ведомства.

Важное значение имеют и условия хранения. Поскольку плесень является живым организмом, который продолжает свой рост в продукте, неправильное хранение может привести к размножению болезнетворных микроорганизмов. Поэтому важно изучить внешний вид самого сыра перед употреблением: плесень должна быть однородной и не иметь повреждений.

«Лучший вариант — это целые ломтики сыра, которые визуально должны быть ровными и без подозрительных пятен», — отметили специалисты.

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