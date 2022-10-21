Диетолог Гинзбург перечислил сытные продукты с низкой калорийностью

Утоляющие голод продукты с низкой калорийностью перечислил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, есть продукты, которые насыщающим эффектом не обладают, но приводят к полноте. Однако бывает и наоборот.

«Есть продукты, которые более сытные, чем калорийные. Они могут вызвать похудение. Это гречневая крупа (60 калорий на 100 граммов), вареная рыба (100 калорий на 100 граммов), творог (97 калорий на 100 граммов)», — рассказал Гинзбург.

Врач напомнил, что при похудении большую роль играет метаболизм, то есть поступление энергии в организм и ее расход. «Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить», — пояснил диетолог.

Гинзбург предупредил о «подводных камнях» этого процесса. «Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении», — сказал он.

Ранее Гинзбург заявил об опасности хлеба. «В одних и тех же случаях хлеб может быть как полезным, так и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот продукт сделан», — объяснил врач.