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15:52, 19 ноября 2022
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Известный танцор поделился впечатлениями от поездок в общественном транспорте

Известный танцор поделился впечатлениями от поездок в общественном транспорте
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Впечатлениями от поездок в столичном общественном транспорте поделился в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag» известный танцор и хореограф Мигель.

«Я наконец начал ездить в общественном транспорте, и мне это нравится: удобно, чисто, комфортно. Москва — крутой, современный город, и я горжусь тем, что здесь живу», — заявил он.

Мигель отметил, что за последние годы в столице изменилось очень многое, но ему все нравится. «Я правда не могу сделать ни одного замечания — ничего, что вызывало бы негатив. Я в восторге от этого города, от инфраструктуры, от всего», — признался танцор.

Он добавил, что было время, когда ему не нравились современные здания, строившиеся среди исторической архитектуры. «А сейчас как-то и эта часть, мне кажется, пришла в порядок», — сказал Мигель.

Ранее были названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве. Речь идет о появившейся полторы сотни лет назад конке.

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