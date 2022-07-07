Известная танцовщица рассказала о методах обучения в балетных школах

В юном возрасте известной сегодня танцовщице, ведущей солистке Большого театра Кристине Кретовой пришлось жить отдельно от родителей — вскоре после переезда в Москву она поселилась в интернате одной из балетных школ. О методах обучения в подобных учреждениях она рассказала «Мосленте».

По словам Кретовой, в первое время она проводила большую часть времени в училище, одну на улицу ее не выпускали до 14 лет. «В основном мы гуляли в закрытом дворе нашего интерната», — поделилась она.

Период обучения танцовщица сравнила с боями за выживание. «В довольно раннем возрасте тебе нужно четко понять, готов ли ты посвятить балету всю жизнь. Если ты это осознаешь, то уже работаешь в полную силу, без оглядки на других. В противном случае ты просто идешь учиться чему-то новому», — рассказала она.

Кретова добавила, что из общеобразовательных предметов в балетных школах, как правило, преподают только русский язык и математику. «Поэтому даже на выходе из академии человек, который захотел поступить в институт на другую специальность, сталкивался с большими трудностями. Это практически невозможно, элементарно не хватает знаний», — заявила собеседница «Мосленты».

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