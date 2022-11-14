Зажигательные танцы беременной Ольги Орловой попали на видео
На видео попали зажигательные танцы беременной певицы и телеведущей Ольги Орловой, которой в воскресенье, 13 ноября, исполнилось 45 лет. Роликом поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), дизайнер Ирена Сопрано.
«Моя хорошая и восхитительная! Необыкновенная! С днем рождения! Будь счастлива» — обратилась Сопрано к Орловой в сторис. После этого дизайнер опубликовала несколько видеозаписей из столичного ресторана, где ведущая «Дома-2» отмечала праздник.
На одном из видео виновница торжества, сняв обувь и приподняв подол длинного платья, исполняет ритмичный танец, повторяя движения за темнокожим мужчиной. Публика бурно поддерживает именинницу.
Ранее Орлова назвала подходящий возраст для разговоров с ребенком об «этом». Она призналась, что не стала бы говорить семилетнему, что детей приносит аист или их находят в капусте.