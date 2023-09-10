Танец Собчак на турецком пляже попал на видео
Телеведущая Ксения Собчак станцевала на пляже в Турции и развеселила россиян.
Телеведущая Ксения Собчак станцевала на пляже в Турции и опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ролик развеселил россиян.
На кадрах звезда, одетая в длинное платье, танцует на песке босиком. В конце ролика Собчак обнимается с шоуменом Дмитрием Гудковым, сидящим на лежаке у моря. «Моя жизнь: всю неделю работаешь, а в субботу тоже работаешь. Но зато в Турции и с любимым соведущим», — подписала видео журналистка.
«Ловкость кошки, грация картошки», «А-ля Волочкова? А на шпагат слабо?», «Что за львица эта тигрица», — прокомментировали видео пользователи сети.
Ранее Собчак показала фигуру в купальнике.