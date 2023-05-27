Танец девушки в белье на пилоне на выставке металлообработки попал на видео

«Это согласование работ так происходит?», «"Уместно"? Нет, не слышали», «Танцует вроде ничего, но как по мне, так вообще ни к месту», «Как она на такое согласилась?», «Все строители срочно ломанулись на выставку», — прокомментировали юзеры.

На ролике девушка с длинными светлыми волосами танцует на специально оборудованном подиуме с шестом прямо в одном из павильонов выставки.

Ранее обнаженную женщину заметили в окне башни делового центра «Москва-Сити».