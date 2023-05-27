02:37, 27 мая 2023
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Танец девушки в белье на пилоне на выставке металлообработки попал на видео
Девушка в стрингах станцевала у пилона на выставке металлообработки в Москве.
Танец на пилоне девушки в стрингах, топе и ботфортах на шпильке показали на выставке металлообработки в столичном «Крокус Экспо». Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Это согласование работ так происходит?», «"Уместно"? Нет, не слышали», «Танцует вроде ничего, но как по мне, так вообще ни к месту», «Как она на такое согласилась?», «Все строители срочно ломанулись на выставку», — прокомментировали юзеры.
На ролике девушка с длинными светлыми волосами танцует на специально оборудованном подиуме с шестом прямо в одном из павильонов выставки.
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