Тарзан высказался об уехавших за границу российских звездах

Бодибилдер, певец и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, на презентации нового альбома диджея Кати Гусевой высказался об уехавших за границу российских звездах. Его слова приводит издание «Дни.ру».

В интервью с журналистами Глушко осудил тех, кто покинул страну на неопределенный срок. «Я не думаю, что они еще появятся в России. Я смотрю какие-то отрывки, где они сидят в Израиле и огрызаются, посылают всех на... Такое поведение, мягко говоря, выглядит некрасиво. Но все эти люди, на самом деле, понимают, что делают что-то не то, и отсюда вот эта злость», — высказал свою позицию артист.

При этом Тарзан отметил, что испытывает чувство жалости к уехавшим за границу, так как, по его словам, это «люди без Родины, предавшие память своих отцов».

Ранее известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции по случаю возобновления музыкальной деятельности высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.