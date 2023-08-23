Татьяна Тарасова отреагировала на выход Костомарова в протезах на лед

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась «Матч ТВ», что расплакалась, увидев фигуриста Романа Костомарова в протезах на льду. Она заявила, что у этого спортсмена «уникальный, олимпийский характер».

«Я была очень счастлива увидеть его на льду снова. Он всех нас, и меня в том числе, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг», — отметила Тарасова.

Ранее в сети появилась видеозапись первого появления Костомарова на льду после ампутации конечностей и установки протезов. Спортсмен появился перед публикой во время выступления своей супруги, фигуристки Оксаны Домниной на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи.