Татьяна Толстая обратилась к самогонщикам за консультацией

За консультацией по приготовлению водки обратилась к самогонщикам известная писательница и телеведущая Татьяна Толстая. На личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она призналась, что сомневается в правильности выбранных пропорций компонентов напитка.

«Вопрос к химикам и самогонщикам. Если смешать 200 миллилитров спирта Альфа с 250 миллилитрами воды и 50 граммами гранатового сока, какая крепость водки получится? Сколько градусов?» — написала Толстая. В комментариях она уточнила, что крепость спирта Альфа — 96,3 градуса.

«О, это практически медицинский!», «Премиальный спирт, исключительно из пшеницы гонят», «Если 96,3, то на выходе будет 35,896 процента», «Сок смешает карты. Если не учитывать сок, получится меньше 40 градусов, где-то 36. Чтобы было 40, вам надо 288 миллилитров воды», «Спирт лучше сначала смешивать с водой, видел процесс смешивания на заводе. Это химическая реакция, после нее требуется фильтрация, после фильтрации уже эту водку можно смешивать с соком. А еще лучше сразу использовать водку», — отреагировали на публикацию юзеры.

Одна из подписчиц посоветовала Толстой смешать все, как есть. «В крайнем случае, воды или сока можно еще добавить. Хорошо будет. Вместо гранатового можно клюквенный сок. А крепость будет намного слабее, чем у водки», — заявила она.

Ранее Толстая рассказывала о продаже кексов собственного производства.