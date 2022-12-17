Известный актер назвал Москву театральной столицей мира

Известный актер, художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров назвал Москву театральной столицей мира. Своим мнением он поделился с журналистами «Известий» после премьеры спектакля «Невольница».

«Я вообще считаю, что Москва — театральная столица мира. Если кино — это Голливуд, то театр — это Москва. Я многое посмотрел по миру, с гастролями мы объездили много стран. И я точно могу сказать, что театр мы делаем лучше, чем кто бы то ни было. Это заложено в нашей национальной культуре. А русский зритель — лучший зритель в театре», — высказался артист.

Газаров отметил, что в его театре есть «спектакли-локомотивы» со знаменитыми артистами, на которых всегда есть спрос. Однако, самое ценное, чего может добиться труппа, — представлять театр сам по себе.

«Главное, чтобы зритель говорил: "Мы идем в Театр сатиры". Не на Иванова или Сидорова. Когда это станет нормальным желанием, можно говорить о том, что мы состоялись», — подчеркнул художественный руководитель.

Ранее россияне вспомнили о походах на спектакли с артистом Владимиром Высоцким в Москве.