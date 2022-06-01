Тела двух отравившихся газом родственников нашли в подмосковной квартире

Тела двух родственников были найденыы в одной из квартир в подмосковном Подольске. Об этом в среду, 1 июня, сообщает официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, семья из четырех человек отравилась угарным газом — двое из них погибли, еще двоих госпитализировали. Сейчас в квартире проводится проверка газового оборудования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Установлено, что в апреле текущего года специалисты газовой службы уже проводили осмотр в данном помещение, жильца при этом предписали отключить газовое оборудование из-за выявленных нарушений. Однако жильцы были категорически против отключения, сообщает следственный орган.

Ранее в подмосковном Долгопрудном из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек, двое из которых — дети 2 и 11 лет. Еще один человек госпитализирован.