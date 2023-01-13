В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и ее сына-подростка

Тела 44-летней женщины и ее 15-летнего сына обнаружили в квартире дома по улице Мира в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«12 января 2023 года в квартире в городе Наро-Фоминске обнаружены тела женщины и ее сына-подростка без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На месте был проведен осмотр с участием сотрудников газовой службы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз и изъята необходимая документация по эксплуатации газового оборудования. Следователи продолжают выяснение обстоятельств смерти двух человек.

Ранее на территории подмосковной Каширы обнаружили разбросанные части тела мужчины.