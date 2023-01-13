Люди
09:46, 13 января 2023
1 мин.

В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и ее сына-подростка

В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и ее сына-подростка
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тела 44-летней женщины и ее 15-летнего сына обнаружили в квартире дома по улице Мира в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«12 января 2023 года в квартире в городе Наро-Фоминске обнаружены тела женщины и ее сына-подростка без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На месте был проведен осмотр с участием сотрудников газовой службы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз и изъята необходимая документация по эксплуатации газового оборудования. Следователи продолжают выяснение обстоятельств смерти двух человек.

Ранее на территории подмосковной Каширы обнаружили разбросанные части тела мужчины.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.