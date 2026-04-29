29 апреля 2026, 09:06
Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы
«МК»: 14-летнюю девочку нашли мертвой на западе Москвы.
На западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).
По информации издания, девочку-подростка нашли мертвой на козырьке подъезда дома на улице Скульптора Мухиной. Это случилось в среду, 29 апреля, около 7 часов утра.
Известно, что несовершеннолетняя жила в этом же доме. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину ее смерти.
Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка упала на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». Она не выжила.