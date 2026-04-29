Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы

На западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, девочку-подростка нашли мертвой на козырьке подъезда дома на улице Скульптора Мухиной. Это случилось в среду, 29 апреля, около 7 часов утра.

Известно, что несовершеннолетняя жила в этом же доме. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину ее смерти.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка упала на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». Она не выжила.