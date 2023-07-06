13:04, 06 июля 2023
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Тело крупного бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме
Тело крупного строительного инвестора Белюченко нашли в его доме в Подмосковье.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Тело экс-директора департамента градостроительной архитектуры в Минстрое, крупного строительного инвестора Андрея Белюченко нашли в его подмосковном доме рядом с Нахабино, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». У погибшего обнаружили ссадину на лбу.
В доме также нашли следы крови. При этом посторонних в доме в момент гибели Белюченко не было, уточнил «МК». Правоохранители начали расследование.
Ранее в лесу около Троице-Лыкова нашли тело топ-менеджера крупного банка с простреленной головой. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего.