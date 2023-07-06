Тело крупного бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме

Тело экс-директора департамента градостроительной архитектуры в Минстрое, крупного строительного инвестора Андрея Белюченко нашли в его подмосковном доме рядом с Нахабино, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». У погибшего обнаружили ссадину на лбу.

В доме также нашли следы крови. При этом посторонних в доме в момент гибели Белюченко не было, уточнил «МК». Правоохранители начали расследование.

Ранее в лесу около Троице-Лыкова нашли тело топ-менеджера крупного банка с простреленной головой. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего.