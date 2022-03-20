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Тело младенца нашли у мусорного контейнера в центре Москвы

Люди /
Тело младенца нашли у мусорного контейнера в центре Москвы
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тело полуторамесячного младенца обнаружили прохожие у мусорного контейнера возле дома в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По информации источника, тело новорожденного мальчика было обнаружено на улице Красная Пресня. По факту случившегося идет проверка.

«На месте координирует деятельность правоохранительных органов Пресненский межрайонный прокурор и его заместитель», — сообщили в ведомстве.

Ранее подросток обнаружил сумку с новорожденным на юго-востоке Москвы.

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