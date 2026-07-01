Тело мужчины в брюках и носках нашли в Москве-реке

В Москве-реке на западе столицы России обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, смерть найденного человека не носит криминальный характер.

По информации РЕН ТВ, труп был обнаружен 1 июля в районе 2-й Мякининской улицы в Кунцево. Погибший был одет только в брюки и носки. Его заметил мужчина, который проплывал там на сапборде.

Telegram-канал Shot написал, что тело находилось в нескольких метрах от берега. Рядом не было никаких вещей. По предварительным данным, мужчина плавал в Живописной бухте, где есть пляжи, и утонул, после чего его снесло течением к Москве-реке.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что москвич оплатил незнакомцу вино и получил 15 ударов ножом.