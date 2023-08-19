11:04, 19 августа 2023
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Тело человека нашли возле кладбища в Москве
В московском Зеленограде из канализационного колодца выловили тело.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Тело неизвестного без головы и части ног выловили из канализационного колодца возле Никольского кладбища в московском Зеленограде. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На данный момент личность не установлена. Кроме того, неизвестно, погиб ли человек своей смертью или нет. В деле разбирается полиция.
Ранее тело пожилой женщины в валенках и простыне обнаружили в квартире в центре Москвы в начале августа. Известно, что квартиру вскрыли после того, как покойная перестала выходить на связь с родственниками.