Тело человека нашли возле кладбища в Москве

Тело неизвестного без головы и части ног выловили из канализационного колодца возле Никольского кладбища в московском Зеленограде. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На данный момент личность не установлена. Кроме того, неизвестно, погиб ли человек своей смертью или нет. В деле разбирается полиция.

Ранее тело пожилой женщины в валенках и простыне обнаружили в квартире в центре Москвы в начале августа. Известно, что квартиру вскрыли после того, как покойная перестала выходить на связь с родственниками.