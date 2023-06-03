Тепляковы рассказали о набросившейся на их детей пенсионерке

О набросившейся на их детей в автобусе пенсионерке рассказали в личном блоге знаменитые москвичи Евгений и Наталия Тепляковы.

«В пустом(!) автобусе едут дети с шариками. Входит крашеная старушка, от которой не очень приятно пахнет. Садится прямо напротив детей (через проход). Через непродолжительное время она начинает размахивать руками с претензией "уберите от меня свои грязные шарики", которые якобы мешают ей сидеть», — поделились родители десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и семерых ее братьев и сестер.

Многодетные москвичи уточнили, что их наследники убрали шарики, но возмущаться пенсионерка не прекратила.

«Она требует сидеть не так, дышать не в ту сторону, да и вообще ай-ай-ай. Потом, когда семья собирается выходить, бабка отталкивает шарики вместе с ребенком с визгом: "Я выходить буду, уберись!!!". На замечание о том, что у детей ничуть не меньше прав, чем у нее, реагирует неадекватно», — говорится в сообщении Тепляковых. Они еще раз подчеркнули, что автобус был пустым и пожилой женщине ничто не мешало пересесть на другое место, подальше от шариков, и пройти к другой двери.

«Следите за психическим здоровьем своих пожилых родственников, не оставляйте их без лекарств, а то они начинают бросаться на людей», — заключили многодетные москвичи.

Ранее сообщалось, что Тепляковы проиграли суд факультету психологии МГУ.