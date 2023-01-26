Тепляковы поделились результатами вузовской сессии их малолетних детей

Результатами вузовской сессии десятилетней Алисы и восьмилетнего Хеймдалля поделились в своем блоге Евгений и Наталия Тепляковы.

«Итак, позади сессия. Она была, прямо скажем, непростой, особенно в конце. Нагрузка оказалась весьма и весьма существенной, причем это касается не только и не столько детей, сколько их родителей», — заявили многодетные москвичи. Они объяснили, что им приходилось решать за юных студентов большое количество организационных вопросов.

«Каковы результаты? У одного ребенка порядка двадцати зачетов и пятнадцать-шестнадцать экзаменов (из них около двенадцати пятерок и четырех четверок, троек нет). У второго — шесть экзаменов и четыре зачета. Тут четверок побольше, но нужно отметить, что их стало больше к концу сессии, то есть когда силы закончились», — рассказали Тепляковы. По их мнению, это еще раз доказывает, что восьми-, девяти- и десятилетние дети могут учиться в вузе.

Тепляковы уточнили, что Алиса и Хеймдалль сдали не самые простые предметы, в том числе аналитическую геометрию, математический анализ, философию и микроэкономику.

Ранее отец и мать студентки-подростка и шестерых ее братьев и сестер потребовали у декана МГУ возврата денег. Они напомнили об обещании пропускать их на занятия наследницы и заявили о его неисполнении.