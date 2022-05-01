Терапевт перечислил частые причины головной боли по утрам

Причинами частых головных болей по утрам могут быть перепады артериального давления, проблемы с гормонами и обезвоживание, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов.

«Утренняя головная боль в такой ситуации может стать первым сигналом к тому, что у вас гипертония, особенно если она появляется в области затылка и сопровождается шумом в ушах. Все это происходит из-за сужения кровеносных сосудов и повышения давления», — рассказал врач и добавил, что боли могут возникать из-за снижения функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов.

Также симптом может быть последствием воспаленной слизистой носа. Если слизистая оболочка воспалена, то происходит давление на нервные окончания, а это вызывает боль, уточнил эксперт. Апное — остановки дыхания во сне также вызывают головную боль.

«Если в течение дня вы не пьете достаточное количество воды, то после ночи организм даст вам неприятную обратную связь. Потеря воды организмом вызывает напряжение в кровеносных сосудах головы, кровь недостаточно насыщается кислородом, что и запускает боль в голове», — заключил Абакумов.

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