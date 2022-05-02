Терапевт предупредила о рисках пониженного давления

Артериальная гипотензия может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и даже провоцировать их. О рисках, связанных с пониженным давлением агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт Клиники МЕДСИ Евгения Иванова.

Врач отметила при сниженном давлении имеет значение самочувствие. При таком состоянии нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность, отметила эксперт.

По словам врача, артериальную гипотензию можно разделить на острую и хроническую. Острая возникает при коллапсе из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови, возникающее вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца.

Хроническая гипотензия также может быть нормальной, когда человек чувствует себя хорошо при сниженном давлении и патологической, которая сопровождается головной болью, головокружением, общей слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением сна, иногда тошнотой, потливостью, учащенным сердцебиением, кратковременными обмороками, ощущениями нехватки воздуха, добавила Иванова. Патологически низкое давление может быть следствием переутомления, перенапряжения, острых инфекционные заболевания, анемии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

При хронически низком давлении Иванова порекомендовала обратиться ко врачу для назначения лечения и изменить образ жизни. В том числе, по ее словам, необходимо восстановить режим сна, уменьшить стрессовые ситуации, заниматься динамическими видами спорта и больше находиться на свежем воздухе.

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