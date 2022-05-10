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Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды

Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды
Фото: Mikael Blomkvist / Pexels

Головная боль после еды может быть следствием сахарного диабнта, аллергии и реакции на токсические вещества. Об опасных симптомах в беседе с URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.

«Чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы. Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — отметила специалист.

Также, по ее словам, головную боль могут вызвать пищевые добавки или аллергические реакции на определенные продукты питания.

Ранее терапевт назвал необходимые в аптечке лекарства в майские праздники.

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