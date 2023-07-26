Врач-терапевт из Подмосковья заказала убийство бывшего мужа-педиатра

50-летняя жительница Подмосковья заказала убийство бывшего мужа, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Она обратилась за помощью к своему знакомому, который пошел в полицию.

Женщина передала подставным киллерам, подосланным правоохранителями, ключи от квартиры экс-супруга. После этого «исполнители» пришли в рабочий кабинет женщины, показали ей фото якобы убитого мужа, а также его портмоне, паспорт и телефон. Россиянка передала им часть денег в качестве оплаты за убийство, после чего ее задержали.

По данным издания Baza, женщина работает врачом-терапевтом в Ашукинской городской больнице, а ее муж — врач-педиатр Щелковской больницы. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье пенсионерка наняла убийцу для устранения собственного сына. Женщина решила инсценировать у него передозировку наркотиками.