Терапевт назвала оптимальное время для тренировок в жаркую погоду

Оптимальное время для тренировок в жаркую погоду в беседе с «Мослентой» назвала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. По словам медика, в жару лучше заниматься спортом в вечернее время.

«Оптимальное время для активности с 17:00 до 19:00, так как нагрузки в эти часы способствуют улучшению обменных процессов, а значит снижается риск получить травму», — рассказала специалист.

Подходящее время для тренировок – это раннее утро и поздний вечер. В это время температура и влажность ниже, чем в пик дневного периода, что способствует более продуктивным занятиям. Стоит учитывать циркадные ритмы: «жаворонки» лучше функционируют утром с 6:00 до 8:00, а «совы» — во второй половине дня, заключила терапевт.

Эндокринолог Мазурина составила список запрещенных в жару продуктов.